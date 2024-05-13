Sivas Belediyesi Engellilere Yangın Eğitimi Verdi

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Sivas Belediyesi, Engelliler Haftası dolayısıyla engeli bireylere yönelik yangın eğitimi vererek tatbikat yaptırdı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Müdürlüğünde düzenlenen etkinliğe katılan Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, en büyük engelin sevgisizlik olduğunu belirterek, engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak için hassasiyetle çalışacaklarını ifade etti.

Sivas Belediyesi olarak her zaman engellilerin yanında yer aldıklarını ve bundan sonra da aynı hassasiyetle çalışmaya devam edeceklerini aktaran Uzun, şunları kaydetti:

"Sizlerin her alanda eğitimlerini önemsiyor ve destekliyoruz. İstiyoruz ki Sivas engelli dostu bir şehir olsun. Daha önce Cumhuriyet Üniversitesinin özel eğitim bölümünde görev yaptım. Bu nedenle özellikle farklı gruplardaki engelli kardeşlerimizi yakından tanıyorum. Belediye olarak bundan sonraki çalışmalarımızda, farklı engel grubuna sahip Sivaslı hemşehrilerimize her türlü desteği sağlayacağız ve daima sizlerin yanında olacağız."

Yangın eğitimi verilen engellilere yönelik tatbikat da gerçekleştirildi.