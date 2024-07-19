Sivas Belediyesinde Sendika Üyelerine Zorla İstifa Ettirildi İddiası - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sivas Belediyesinde Sendika Üyelerine Zorla İstifa Ettirildi İddiası

Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanvekili Halil Özdemir, Sivas Belediyesinde sendikalarına üye 1500 işçinin üyelikten zorla istifa ettirildiğini öne sürdü. Özdemir, uygulamanın hukuksuz olduğunu belirterek, sendikalara karşı savaş başlatıldığını savundu.

19.07.2024 14:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanvekili Halil Özdemir, Sivas Belediyesinde sendikalarına üye 1500 işçinin üyelikten zorla istifa ettirildiğini öne sürdü.

Özdemir, Sivas Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı basın açıklamasında, uygulamanın hukuksuz olduğunu söyledi.

Yerel seçimlerden sonra Türkiye'de sendikalarına karşı adeta savaş başlatıldığını savunan Özdemir, şunları kaydetti:

"Aslında bu filmi biz 2019 yerel seçimlerinde görmüştük. Hazırlıklıyız, antrenmanlıyız ama Türkiye'de CHP'li ve DEM'li belediyeler seçimi kazanır kazanmaz sanki başka hiçbir işleri yokmuş gibi adeta mazbatayı almadan işçilere, emekçilere baskı yaparak zulümle, zorla Hizmet-İş Sendikasından istifa etmeye zorlamışlar, istifa etmeyenleri işten çıkartmışlar. CHP'li ve DEM'li belediyeler bulundukları şehirlerde halka, insanlara hizmet etmeleri gerekirken, o şehrin hizmetkarı olması gerekirken adeta işçilere baskı, zulüm yapmışlardır.

Bizi hayal kırıklığına uğratan, Sivas Belediyemizin, Sivas Belediye Başkanımızın burada çalışan emekçileri baskıyla, tehditle Hizmet-İş'ten istifa ettirmesi olmuştur. Üyelerimizin iradelerini cebren gasbetmeye çalışan Sivas Belediyesi yönetimine karşı dimdik ayakta olduğumuzu göstermek için bu meydandayız. Milletimizin iradesinin tecelli ettiği son yerel seçimlerden sonra Sivas Belediyesi yönetimi, 1500 üyemizi sendikamızdan zorla istifa ettirmiş, ideolojilerini ve çıkarlarını emekçilerin haklarından öne koyan sendikaya mahkum etmiştir. İşçilerin iradesini hiçe sayan Sivas Belediyesi yönetimine asla geçit vermeyeceğiz."

Kaynak: AA

Sivas Belediyesi, Halil Özdemir, Sendika, Sivas, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas Belediyesinde Sendika Üyelerine Zorla İstifa Ettirildi İddiası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:59 Yıldız Sarayı ziyarete açıldı Ağustos sonuna kadar ücretsiz olacak Yıldız Sarayı ziyarete açıldı! Ağustos sonuna kadar ücretsiz olacak
14:08 Yazılım kaynaklı sorun nedeniyle ATM’ye giden vatandaşlar eli boş döndü Yazılım kaynaklı sorun nedeniyle ATM'ye giden vatandaşlar eli boş döndü
14:03 Microsoft: Temel sorun çözüldü, bazı servislerde problem bir süre daha devam edebilir Microsoft: Temel sorun çözüldü, bazı servislerde problem bir süre daha devam edebilir
13:32 KADES’ten gelen ihbar Polis yaşlı kadını boynundan ve ayaklarından bağlanmış halde buldu KADES'ten gelen ihbar! Polis yaşlı kadını boynundan ve ayaklarından bağlanmış halde buldu
13:13 Yazılım krizi en çok uçakları vurdu Hava trafiği yoğunluğu böyle görüntülendi Yazılım krizi en çok uçakları vurdu! Hava trafiği yoğunluğu böyle görüntülendi
14:12 Elon Musk, Microsoft’un yaşadığı kesintiye alaycı paylaşım yaparak yanıt verdi Elon Musk, Microsoft'un yaşadığı kesintiye alaycı paylaşım yaparak yanıt verdi
14:04 Afra Saraçoğlu’nun annesi, kızı için yapılan ’’Yeteneksiz’’ yorumunu görünce çılgına döndü Afra Saraçoğlu'nun annesi, kızı için yapılan ''Yeteneksiz'' yorumunu görünce çılgına döndü
13:58 Mehmet Büyükekşi’den veda mesajı: Yaptıklarımız Türk futbol tarihine yazıldı Mehmet Büyükekşi'den veda mesajı: Yaptıklarımız Türk futbol tarihine yazıldı
13:14 İş dünyası yasta ATSO Başkanı Ali Bahar tekneden düşerek hayatını kaybetti İş dünyası yasta! ATSO Başkanı Ali Bahar tekneden düşerek hayatını kaybetti
12:59 Küresel yazılım sıkıntısı nedeniyle Türk Hava Yolları 84 seferini iptal etti Küresel yazılım sıkıntısı nedeniyle Türk Hava Yolları 84 seferini iptal etti
12:37 Bülent Ersoy’un ayrılığı sonrası Dünya Güzellerim Tatilde programı yayından kaldırıldı Bülent Ersoy'un ayrılığı sonrası Dünya Güzellerim Tatilde programı yayından kaldırıldı
12:10 Taraftarlar kahrolacak Kerem Aktürkoğlu, Real Sociedad yolunda Taraftarlar kahrolacak! Kerem Aktürkoğlu, Real Sociedad yolunda
11:51 EURO 2024’e damga vuran Arda Güler’in piyasa değeri güncellendi EURO 2024'e damga vuran Arda Güler'in piyasa değeri güncellendi
11:48 Hadise’den sahne kıyafetleri için yapılan eleştirilere cevap: Konu kafada bitiyor Hadise'den sahne kıyafetleri için yapılan eleştirilere cevap: Konu kafada bitiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2024 15:30:00. #1.12#
SON DAKİKA: Sivas Belediyesinde Sendika Üyelerine Zorla İstifa Ettirildi İddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement