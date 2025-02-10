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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 51 Yaşında

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 51 Yaşında

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 51. yılını kutlarken, akademik başarıları ve projelerinin önemi vurgulandı.

10.02.2025 15:16
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Sivas Cumhuriyet Üniversitesinin 51. kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Vali Yılmaz Şimşek, Cumhuriyet'in adını taşıyan güzide üniversitenin, yarım asrı aşan tecrübesiyle her geçen yıl akademik başarılarını artırdığını, bilimsel çalışmalarıyla ülkeye ve şehre katkı sunduğunu belirtti.

Şimşek, Sivas Valiliği olarak üniversitenin çalışmalarını ve başarısını yakından takip ettiklerini ifade ederek, yürütülen tüm projelere her zaman büyük destek verdiklerini dile getirdi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül ise üniversitenin 51. kuruluş yıl dönümü kutlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Eğitimde, bilimde ve topluma hizmette önemli bir rol üstlenme misyonuyla kurulan üniversitenin aynı azim ve kararlılıkla yoluna devam ettiğini belirten Şengönül, "Üniversitemiz bir eğitim yuvası olmasının ötesinde bilim üreten, araştıran, işbirliğini önemseyen, yenilikçi adımlar atarak öğrencilerin akademik gelişimine katkı sağlayan bir kuruluştur. Akademik kadromuzun katkılarıyla yürütülen projeler ve araştırmalarla ulusal ve uluslararası alanda her geçen başarıyı elde etmekte ve çalışmalarımızı sürdürmekteyiz." dedi.

Şengönül, öğrencilerin en iyi koşullarda eğitim almasını sağlamak için altyapı ve akademik kadroyu güçlendirmeye devam ettiklerini kaydetti.

İl protokolünün katıldığı programda, üniversiteden emekli olan bazı personellere plaket takdim edildi, fotoğraf sergisi açılışı yapıldı ve müzik dinletisi sunuldu.

Kaynak: AA

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