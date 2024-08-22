Sivas Demirağ Organize Sanayi Bölgesi\'nde Mobilya Fabrikasında Yangın Çıktı

Güncel

SİVAS Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren mobilya fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir mobilya fabrikasında saat 14.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler fabrikanın bir bölümünü kapladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Çalışmalar sırasında dumandan etkilenen 1 işçi ile itfaiye erlerine hazır bekleyen ambulansta müdahale edildi. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.