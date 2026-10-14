Sivas Divriği'de ekipler 11 aylık bebek için 45 kilometrekarelik alanda iz bulamadı - Son Dakika
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Sivas Divriği'de ekipler 11 aylık bebek için 45 kilometrekarelik alanda iz bulamadı

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Sivas Divriği'de 11 aylık bebeğin bulunması için AFAD, komando ve jandarma ekiplerinin İncedere Yaylası'nda yürüttüğü arama çalışmaları devam ediyor. Yapay zeka destekli İHA ile yaklaşık 45 kilometrekarelik alanda yapılan taramada bebeğe ait iz veya bulguya rastlanmadı.

Sivas'ın Divriği ilçesinde kaybolan 11 aylık Büşra bebeğin bulunması için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

AFAD, komando ve jandarma ekipleri, yapay zeka destekli insansız hava aracıyla arama çalışmalarını sürdürüyor.

Göndüren köyü İncedere Yaylası bölgesindeki aramalarda 45 personel ve 6 araç görev alıyor.

Büşra bebeğin kaybolduğu iddia edilen çadırdan itibaren yaklaşık 45 kilometrekarelik alanda arama çalışması yapan ekipler, bebeğe ait herhangi bir iz veya bulguya ulaşamadı.

Öte yandan, bölgeye giriş ve çıkışlar jandarma ekiplerinin kontrolünde yapılıyor.

Olay

Göndüren köyü İncedere Yaylası'nda hayvancılıkla uğraşan 5 çocuk annesi Elif Balıkçı (27), 10 Eylül'de bebeği Büşra Balıkçı'yı yaşadıkları çadırda bulamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmiş, ihbar üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında bebeğin babası Yusuf Balıkçı (41) ve annesi Elif Balıkçı'nın da aralarında bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alınmış, zanlılardan 1 veteriner hekim ile A.Ç. jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen bebeğin annesi Elif Balıkçı, babası Yusuf Balıkçı, amcası M.R.B, halası R.B. ile akrabaları Ö.B. ve M.B. tutuklanmış, K.D, M.D. ve İ.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Olayla ilgili Diyarbakır'da gözaltına alınarak Divriği ilçesine getirilen M.K. de cumhuriyet savcılığındaki ifadesinin ardından adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

Anne Elif Balıkçı, savcılıktaki ifadesinde, kızını, babasının öldürüp araziye bıraktığını iddia etmiş, baba ise suçlamaları kabul etmemişti. Yer gösterme işlemi için jandarma ekiplerince İncedere Yaylası'na götürülen annenin, bebeğin öldürülerek bırakıldığını öne sürdüğü bölgede yapılan aramalarda herhangi bir bulguya rastlanmamıştı.

Bebeğin kaybolmasıyla ilgili Divriği Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Sulh Ceza Hakimliğince yayın yasağı kararı alınmıştı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Sivas Divriği'de ekipler 11 aylık bebek için 45 kilometrekarelik alanda iz bulamadı - Son Dakika
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