Sivas Divriği'de kaybolan 11 aylık Büşra bebek için arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Sivas Divriği'de kaybolan 11 aylık Büşra bebek için arama çalışmaları sürüyor

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Sivas'ın Divriği ilçesinde 10 Eylül'de kaybolan 11 aylık Büşra bebeği bulmak için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor. Ekipler, 61 personel ve 9 araçla İncedere Yaylası'nda yürüttüğü aramalarda henüz bir iz veya bulguya ulaşamadı.

Sivas'ın Divriği ilçesinde kaybolan 11 aylık Büşra bebeğin bulunması için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

AFAD, komando ve jandarma ekipleri, yapay zeka destekli insansız hava aracı ile iz takip köpeklerinin de desteğiyle arama çalışmalarını sürdürüyor.

Göndüren köyü İncedere Yaylası bölgesindeki aramalarda 61 personel, 9 araç, 2 iz takip köpeği görev alıyor.

Ekipler, henüz kayıp bebeğe ait herhangi bir iz veya bulguya ulaşamadı.

Öte yandan bölgeye giriş ve çıkışlar jandarma ekiplerinin kontrolünde yapılıyor.

Olayla ilgili Diyarbakır'da gözaltına alınarak Divriği ilçesine getirilen şüpheli M.K'nin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Olay

Göndüren köyü İncedere Yaylası'nda hayvancılıkla uğraşan 5 çocuk annesi Elif Balıkçı (27), 10 Eylül'de bebeği Büşra Balıkçı'yı yaşadıkları çadırda bulamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, ihbar üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında bebeğin babası Yusuf Balıkçı (41) ve annesi Elif Balıkçı'nın da aralarında bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alınmış, zanlılardan bir veteriner hekim ile A.Ç. jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen bebeğin annesi Elif Balıkçı, babası Yusuf Balıkçı, amcası M.R.B, halası R.B. ile akrabaları Ö.B. ve M.B. tutuklanmış, K.D, M.D. ve İ.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Anne Elif Balıkçı, savcılıktaki ifadesinde kızını, babasının öldürüp araziye bıraktığını iddia etmiş, baba ise suçlamaları kabul etmemişti. Yer gösterme işlemi için jandarma ekiplerince İncedere Yaylası'na götürülen annenin, bebeğin öldürülerek bırakıldığını öne sürdüğü bölgede yapılan aramalarda herhangi bir bulguya rastlanmamıştı.

Bebeğin kaybolmasıyla ilgili Divriği Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Sulh Ceza Hakimliğince yayın yasağı kararı alınmıştı.

Kaynak: AA
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