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Sivas İcra Müdürlüğü'nde 15 Milyon Lira Zimmete Geçirildi, 3 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Sivas İcra Müdürlüğü'nde 15 Milyon Lira Zimmete Geçirildi, 3 Kişi Gözaltına Alındı

Sivas İcra Müdürlüğü'ne ait hesaptan usulsüz olarak başka bir hesaba 15 milyon liranın aktarıldığı iddiaları üzerine polis operasyon düzenledi. 3 kişi gözaltına alındı, 2 şüpheli tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Sivas İcra Müdürlüğü\'nde 15 Milyon Lira Zimmete Geçirildi, 3 Kişi Gözaltına Alındı
20.12.2023 - 15:47,  Güncelleme: 15:49
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SİVAS İcra Müdürlüğü'ne polisin operasyonunda, müdürlüğün hesabındaki 15 milyon liranın zimmete geçirildiği iddiaları üzerine 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si tutuklandı, diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Sivas İcra Müdürlüğü'ne ait hesaptan 15 milyon liranın usulsüz olarak başka birinin hesabına aktarıldığını fark eden kurumda çalışan bazı personeller, durumu polis ekiplerine haber verdi. Çalışma başlatan Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri şüpheli 3 kişiyi tespit etti. Başka hesaba aktarıldığı tespit edilen 15 milyon liraya el koyulurken, para icra müdürlüğünün hesabına yeniden aktarıldı. İsimleri açıklanmayan şüpheliler, gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si, 'Zimmet' ve 'Suçtan elde edilen gelirlerin aklanması' suçlarından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, gözaltına alınan diğer şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı konuyla ilgili açıklamada, "15.12.2023 tarihinde Sivas İcra Dairesine ait hesaptan 15 milyon TL'nin usulsüz işlemlerle şüpheli bir şahıs hesabına aktarıldığının tespit edilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca aynı gün soruşturma başlatılmış, soruşturma kapsamında öncelikli olarak suça konu paraya ilişkin gerekli soruşturma işlemleri yapılarak paraya el konulmuş ve icra dairesi hesabına geri aktarılması sağlanmış, devam eden soruşturmada şüphelilerin tespiti yapılmış, iki şüpheli 'Zimmet, suçtan elde edilen gelirlerin aklanması' suçlarından tutuklanmış ve bir şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Olayın tüm yönleri ile aydınlatılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma titizlikle devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Sivas İcra Müdürlüğü'nde 15 Milyon Lira Zimmete Geçirildi, 3 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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