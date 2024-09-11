Akıncılar'da Meyve Sebze Üretimi Artıyor - Son Dakika
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Akıncılar'da Meyve Sebze Üretimi Artıyor

Akıncılar\'da Meyve Sebze Üretimi Artıyor

Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç, ilçede son yıllarda karpuz ve kavun üretiminde artış yaşandığını belirtti. Meyve ve sebze üretiminde iddialı olduklarını dile getiren Sevinç, çiftçilere teşekkür etti ve destek sözü verdi.

11.09.2024 14:17
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Sivas'ın Akıncılar ilçesinde son yıllarda meyve sebze üretiminde artış yaşandı.

Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç, ilçede son yıllarda karpuz ve kavun üretiminde artış yaşandığını söyledi.

Meyve üretiminin yanı sıra sebze üretiminde de iddialı olduklarını belirten Sevinç, özellikle karpuz üretiminde verim elde ettiklerini dile getirdi.

Üretime katkı sağlayan çiftçilere teşekkür eden Sevinç, "Alaca karpuz son yıllarda ilçemizde sıkça üretilmeye başlandı. Karpuzların büyüklüğü en az 10 kilogramdan başlıyor, 25 ve 30 kilograma kadar çıkıyor." dedi.

Akıncılar'ın kavununun meşhur olduğunu vurgulayan Sevinç, "Bilindiği üzere ilçemizde kavun yetiştiriciliği ön planda. Akıncılar Sivas'ın kavun diyarı olarak adlandırılıyor. Bundan böyle karpuz yetiştiriciliğinde de iddialı olacağız. Çiftçilerimize her türlü desteği vereceğiz." diye konuştu.

Sevinç, ilçede son yıllarda üzüm yetiştiriciliğinin de ön plana çıktığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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