Akıncılar\'da Muhtarlar Toplantısı Gerçekleştirildi

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.

Akıncılar Kaymakamı Saltuk Buğrahan Açıkbaş, kaymakamlık konferans salonunda düzenlenen toplantıda, muhtarlardan yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Toplantı sonunda Akıncılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nda 2024 yılında mütevelli heyeti olarak görev yapacak köy ve mahalle muhtarları da seçildi.