Sivas'ın Danişmentgazi Mahallesi, Kamu Hizmetinden Mağdur

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Bu mahalleyi belediye bile unuttu

Sivas'ın kaderine terk edilen Danişmentgazi Mahallesi sakinleri, belediyenin bile kendilerini unuttuğunu ifade edip bir çok hizmetten istifade edemediklerini belirttiler

SİVAS - Sivas'ın kaderine terk edilen Danişmentgazi Mahallesi sakinleri, belediyenin bile kendilerini unuttuğunu ifade edip bir çok hizmetten istifade edemediklerini belirttiler.

Sivas'ın Danişmentgazi Mahallesi sakinleri, aylardır kamu hizmeti alamadıklarını iddia etti. Yüzölçümü bakımından Sivas'ın en büyük mahallesi olan Danişmentgazi Mahallesinin kaderine terk edildiğini söyleyen vatandaşlar, yetkililerden yardım beklediklerini ancak çözüm bulamadıklarını söylüyor.

Kent merkezine 8 kilometre uzaklıkta bulunan Danişmentgazi Mahallesi, mahalle olduğu günden bugüne çeşitli sorunlarla karşı karşıya. Otobüs seferlerinin yetersizliği, çevre düzenlemesi ve bakımsızlığın yanı sıra mahallede çıkan yangınlarla başa çıkamaya çalışan mahalle sakinleri, yetkililerden hizmet beklediklerini belirtti.

Mahalle sakileri yerleşim yerlerine 700 metre mesafede bulunan, hayvan gübrelerinin biriktirildiği alanda bir haftadır süren yangının halen söndürülemediğini ifade ettiler. Belediye temizlik personelinin uğramadığı mahalle sakinleri, cami ve çevresini gönüllü olarak kendi imkanlarıyla temizliyor.

"Belediyemiz burası ile fazla ilgilenmiyor"

Mahallenin en büyük sorunun otobüs seferleri olduğunu söyleyen mahalle sakini Mehmet Demirel, "Otobüsler saatinde gelmiyor ve yetmiyor. Burada 2 etap var. 1'inci etapta 762 daire, 2'nci etapta 427 dairemiz var. Şu anda nüfusumuz 6 bin civarında. Ulaşım yetersiz kalıyor. Bunu biz Belediye'ye defalarca ilettik. Bir de belediyemiz burası ile fazla ilgilenmiyor" dedi.

"Gönüllü olarak günlük çöp topluyorum"

4 yıldız aynı mahallede ikamet ettiğini ifade eden Erdal Gündüz ise, "Günlerdir aşağıda yangın var. Aynı zamanda anız yakıyorlar. Bu yangınların evlere sıçrama ihtimali çok yüksek. Geçenlerde sıçradı aşağı tarafa. Otobüs saatlerinde de çok ciddi aksamalar yaşanıyor. Mobil ortamdan bakıyoruz, yarım saat 40 dakika gecikmeli gelebiliyor. Bazı araçlar vardiya dışında geliyor. Defalarca şikayette bulunduk, dilekçelerimiz de var. Ben burada gönüllü olarak günlük çöp topluyorum. Caminin dışındaki kovalara bakın, ağzına kadar çöp dolu. Şu haliyle cezalı durumdayız, atıl durumdayız. Burada bir kamu hizmeti yapılacaksa yapılsın artık. Tepki verince de suçlu pozisyonuna düşüyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Yaşlılarımız engellilerimiz yürümek zorunda kalıyor"

Mahalle muhtarı Berkay Toprak ise, "Çeşitli değil birçok sorunumuz var. Yollarımız, altyapımız, sağlık ocağımız, ulaşım sorunu Sivas'ın genel bir sorunu ama bizim daha da büyük bir sorunumuz. Aşağıda bir alan var ve bir haftadır yanıyor. İtfaiye geliyor söndürüyor, yeniden yanıyor. Etapların hepsinin yanında araziler var. Anızlar yandığı zaman otomatikman evlerimiz de tehlike ile karşılaşıyor. Mahallemize cezalandırılmış mı diyelim, ötelenmiş mi diyelim, ya da unutulmuş mu? Otobüs gelmediğinde vatandaş taksi çağırsa rahat 300-400 TL yazar. Buraya otobüsler 1 buçuk saatte bir geliyor. Ek yerleşkeye otobüs çıkmıyor. Yaşlılarımız engellilerimiz yürüyerek çıkıyor. Gereken yazıları yazdık, cevap bekliyoruz" şeklinde konuştu.