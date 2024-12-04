Sivas'ın Donmayan Gölü: Gökpınar

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Sivas'ta donmayan tek göl

Yaz kış 12 derece su sıcaklığına sahip olan Anadolu'nun nazar boncuğu Gökpınar gölü, Sivas'ta donmayan tek gölü olma özelliği taşıyor

SİVAS - Yaz kış 12 derece su sıcaklığına sahip olan Anadolu'nun nazar boncuğu Gökpınar gölü, Sivas'ta donmayan tek gölü olma özelliği taşıyor.

Sivas'ın Gürün ilçesinde doğal turkuaz renginden dolayı Anadolu'nun nazar boncuğu olarak adlandırılan Gökpınar gölü, yaz ve kış aylarında 12 derecelik değişmeyen su sıcaklığından dolayı Sivas'ta donmayan tek göl olma özelliği taşıyor. Sibirya soğuklarının yaşandığı Sivas'ta neredeyse tüm göller dolarken Gökpınar gölünün yüzeyinden sıcak su buharı çıkıyor. Bölgede Alabalık üretimi yapan Özgür Alparslan, göl suyunun yaz ve kış aylarında sıcaklığını koruduğunu belirterek, "Burası dünyanın en berrak göllerinden birisi olarak kabul edilen Gökpınar gölü. Gölün zemininden, dar bir alandan saatte yaklaşık 5 bin litre selenyumlu su çıkıyor. Selenyum suya doğal bir turkuaz rengi veriyor. Suyun sıcaklığı ile yaz ve kış aylarından hep 12 derece. Şuanda hava sıcaklığı sınıfın altında olduğu için 12 derecelik su sıcak su buharı oluşturuyor. Yılın bu dönemi Sivas'ta tüm göller donarken Gökpınar gölü donmuyor" şeklinde konuştu.