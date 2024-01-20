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Sivas'ta 4,4 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi - Son Dakika
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Sivas'ta 4,4 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi

Sivas'ın Gürün ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 5,33 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem sonrası yetkililer olumsuz bir durum bildirilmediğini açıkladı.

20.01.2024 - 02:35,
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Sivas'ın Gürün ilçesinde saat 01.27'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Gürün ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin, 5,33 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

VALİLİK'TEN RAHATLATAN AÇIKLAMA

Sivas Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise depremin ardından AFAD ve ilgili kurumların ekiplerinin saha taraması için bölgeye yönlendirildiği bildirildi. Açıklamada, "An itibarıyla bildirilen olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Sivas\'ta 4,4 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi
Kaynak: AA
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