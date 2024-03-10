Sivas\'ın Hafik ilçesinde kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi

Sivas'ın Hafik ilçesinde etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.
Kentte bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı, yerini kar yağışı ve soğuk havaya bıraktı.
Merkezin yanı sıra Hafik ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkili olan yağışla kar kalınlığı 10 santimetreye kadar ulaştı.
Pusat-Özen Barajı, Hafik Gölü ve Kızılırmak çevresi kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.
İl merkezinde de bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı hissedilir derecede düştü.
Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentte zirai don beklendiği belirtilerek, çiftçilere uyarıda bulunuldu.
Açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, Sivas genelinde 10 Mart Pazar ve 11 Mart Pazartesi günleri arasında hafif ve yer yer orta kuvvette zirai don beklenmektedir. Zirai don, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi oluşması muhtemelen risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunmalıdır." ifadesine yer verildi.
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