Sivas'ın İmranlı ilçesinde otomobil toprak yığınına çarptı, 5 kişi yaralandı

Sivas'ın İmranlı ilçesinde otomobilin toprak yığınına çarpması sonucu yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı.
Ö.B. (58) yönetimindeki 36 ABC 210 plakalı otomobil, Sivas- Erzincan kara yolunun Zımak köyü yakınlarında yol kenarındaki toprak yığınına çarptı.
Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan B.B. (82), B.B. (24), M.B. (7) ve Ü.B. (3) yaralandı.
Yaralılar İmranlı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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