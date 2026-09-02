Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Aşevi Projesi kapsamında 100 haneye her gün sıcak yemek ulaştırılıyor - Son Dakika
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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Aşevi Projesi kapsamında 100 haneye her gün sıcak yemek ulaştırılıyor

Sivas\'ın Şarkışla ilçesinde Aşevi Projesi kapsamında 100 haneye her gün sıcak yemek ulaştırılıyor
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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, Kaymakamlık öncülüğünde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) hazırlanan Aşevi Projesi ile yaşlı ve engelli vatandaşların yaşadığı 100 haneye her gün sıcak yemek dağıtımı yapılıyor. Yemekler Şarkışla Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu'nda hazırlanıp SYDV personelince adreslere teslim edilirken, projeden yararlanmak isteyenlerin vakfa başvurabileceği belirtildi.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) hayata geçirilen "Aşevi Projesi" kapsamında yaşlı ve engelli vatandaşların bulunduğu 100 haneye her gün sıcak yemek dağıtımı yapılıyor.

Şarkışla Kaymakamlığı öncülüğünde, SYDV tarafından hazırlanan "Aşevi Projesi", Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün onayının ardından hayata geçirildi.

Proje kapsamında sosyal yardım alan, günlük yemek ihtiyacını karşılamakta güçlük çeken, yaşlı ve engelli vatandaşların yaşadığı 100 haneye her gün sıcak yemek desteği sağlanıyor.

Şarkışla Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu'nda günlük olarak hazırlanan yemekler, SYDV personeli tarafından belirlenen adreslere teslim ediliyor.

Şarkışla SYDV Müdürü Elem Demircioğlu, projenin ihtiyaç sahibi vatandaşların temel ihtiyaçlarından biri olan sıcak yemeğe erişimini kolaylaştırmak amacıyla yürütüldüğünü söyledi.

Kaymakamlığın öncülüğünde sürdürülen proje ile yaşlı ve engelli vatandaşların sofralarına sıcak yemek ulaştırıldığını belirten Demircioğlu, devletin şefkat ve merhamet elinin ihtiyaç sahibi vatandaşlara uzatılmasının amaçlandığını ifade etti.

Demircioğlu, "Aşevi Projesi"nden yararlanmak isteyen ihtiyaç sahibi yaşlı ve engelli vatandaşlar ile yakınlarının SYDV'ye başvurabileceğini belirtti.

Başvuruların vatandaşların ihtiyaç durumları doğrultusunda değerlendirildiğini kaydeden Demircioğlu, uygun görülen kişilere gerekli desteğin sağlandığını dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Aşevi Projesi kapsamında 100 haneye her gün sıcak yemek ulaştırılıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Aşevi Projesi kapsamında 100 haneye her gün sıcak yemek ulaştırılıyor - Son Dakika
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