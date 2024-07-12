Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir kişi bıçaklanarak öldürüldü

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kendisinden haber alınamayan bir kişinin evinde bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.
İlçeye bağlı Döllük köyünde yalnız yaşayan T.K'den (85) haber alamayan köylüler, evine gitti.
T.K'yi hareketsiz bulan köylülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemede T.K'nin boyun kısmından bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, katil zanlısı Ö.F.Ş'yi (32) gözaltına aldı.
Zanlının jandarmadaki ifadesinde, T.K'yi ekmek bıçağıyla öldürdüğünü itiraf ettiği belirtildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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