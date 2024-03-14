Sivas'ın Suşehri ile Zara ilçeleri arasındaki Geminbeli Geçidi'nde kar yağışı etkili oluyor.
Karadeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan Suşehri-Sivas kara yolu güzergahındaki 2 bin 10 rakımlı Geminbeli Geçidi'nde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Karayolları ekipleri, karla kaplanan bölgede ulaşımın aksamaması için çalışma yapıyor.
Bölgede zaman zaman siste etkisini gösteriyor.
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Japonya'nın Hiroşima eyaletindeki bir fabrikada zehirli krom tankına düştükten sonra kurtulmayı başararak kayıplara karışan kedi paniğe yol açtı. Yetkililer, bölge halkına anormal görünümlü bir kedi ile karşılaşmaları halinde dokunmama uyarısında bulundu.
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