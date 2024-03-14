Sivas'ın Suşehri ile Zara ilçeleri arasındaki Geminbeli Geçidi'nde kar yağışı etkili - Son Dakika
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Sivas'ın Suşehri ile Zara ilçeleri arasındaki Geminbeli Geçidi'nde kar yağışı etkili

Sivas\'ın Suşehri ile Zara ilçeleri arasındaki Geminbeli Geçidi\'nde kar yağışı etkili

Karadeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan Suşehri-Sivas kara yolu güzergahındaki 2 bin 10 rakımlı Geminbeli Geçidi'nde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Karayolları ekipleri, karla kaplanan bölgede ulaşımın aksamaması için çalışma yapıyor. Bölgede zaman zaman siste etkisini gösteriyor.

14.03.2024 18:18  Güncelleme: 18:22
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Sivas'ın Suşehri ile Zara ilçeleri arasındaki Geminbeli Geçidi'nde kar yağışı etkili oluyor.

Karadeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan Suşehri-Sivas kara yolu güzergahındaki 2 bin 10 rakımlı Geminbeli Geçidi'nde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Karayolları ekipleri, karla kaplanan bölgede ulaşımın aksamaması için çalışma yapıyor.

Bölgede zaman zaman siste etkisini gösteriyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sivas'ın Suşehri ile Zara ilçeleri arasındaki Geminbeli Geçidi'nde kar yağışı etkili - Son Dakika

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