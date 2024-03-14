Sivas\'ın Suşehri ile Zara ilçeleri arasındaki Geminbeli Geçidi\'nde kar yağışı etkili

Japonya'da zehirli krom tankına düşen kedi aranıyor

Japonya'nın Hiroşima eyaletindeki bir fabrikada zehirli krom tankına düştükten sonra kurtulmayı başararak kayıplara karışan kedi paniğe yol açtı. Yetkililer, bölge halkına anormal görünümlü bir kedi ile karşılaşmaları halinde dokunmama uyarısında bulundu.