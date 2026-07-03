Sivas\'ın Turizm Master Planı Tanıtıldı

Sivas "Turizm Master Planı" tanıtım programı gerçekleştirildi.

Sivas Valiliği tarafından kentteki bir otelde düzenlenen programda konuşan AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, hazırlanan planın hayata geçirilip gerçek manada sonuçlarının şehir ve ülkenin turizm potansiyeline katkılarının görülmesi gerektiğini söyledi.

Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası'nın restorasyonunun tamamlanmasının ardından ziyaretçi sayısının 14 kat arttığını belirten Güler, "Muazzam bir potansiyel orada duruyordu ama bundan yararlanamıyorduk. Sivas merkezinin de bu potansiyeli var. Çifte Minare, Buruciye Medresesi, Ulu Cami, Gökmedrese, Kongre Müzesi, valilik, jandarma binası ve tarihi kent meydanıyla böyle bir turizm merkezi destinasyon olarak 81 ilin hiçbirinde yok." dedi.

Sivas'ın yaşayan bir açık hava müzesine sahip olduğunu vurgulayan Güler, şunları kaydetti:

"Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemiyle beraber orada karma muazzam bir ortam var. Ama biz bundan ne kadar yararlanabiliyoruz, bunu ne kadar kullanabiliyoruz. Bakanlığımız ve Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün desteğiyle Çifte Minare'nin aslına uygun olarak, gerçekten herkesin gördükten sonra bir daha görmeyi arzu ettiği bir anlamda restorasyonunu tamamlayacağız. Buruciye Medresesi'nde restorasyon devam ediyor. Ulu Camimizin restorasyonuna başladık. Sivas Ulu Camii de Sivas'ın turizm anlamında ziyaretçi sayısını kat kat artıracak bir hale gelecek. Sadece kültür varlıklarımız değil, tabiat varlıklarımız da muazzam bir konumda ve özellikte."

"Dünyanın en fazla turist ağırlayan dördüncü ülkesiyiz"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ise Sivas'ın Master Planı'yla turizmdeki payını çok daha yüksek ve ileri noktalara adım adım taşıyacağını dile getirdi.

Türkiye'nin turizmde son yıllarda çok büyük atılımlar gerçekleştirdiğine dikkati çeken Alpaslan, şöyle devam etti:

"Olağanüstü bir ülkemiz var, olağanüstü turizm potansiyelimiz, cennet bir ülkemiz var. Sayın Cumhurbaşkanımızın himaye ve destekleriyle Türkiye son yıllarda turizmde çok güçlü atılımlar gerçekleştirdi. Geçtiğimiz yıl itibarıyla 65 milyar doların üzerinde turizm geliri elde ettik. 64 milyonun üzerinde yabancı ziyaretçiyle dünyada en fazla turist ağırlayan dördüncü ülke konumuna geldik. Tabiri caizse Türkiye turizmde bir dünya oyuncusu, çok önemli bir noktaya gelmiş durumda. Bu, ülkemiz açısından, ülkemizin ekonomisi, insanımızın istihdamı ve refahı açısından son derece kıymetli. Ama bununla yetinmemeliyiz, ülkemiz cennetten bir köşe ve olağanüstü turizm ürünlerine sahip. Ülkemizin her bir köşesi tarih, kültür ve doğal güzelliklerle dolu."

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek de şehrin turizmde geleceğini inşa edecek yeni bir yolculuğu ilan etmek üzere bu programı düzenlediklerini ifade etti.

Turizmin sadece sahip olunan değerlerle değil, o değerlerin doğru planlanması, doğru yönetilmesi ve doğru pazarlanmasıyla geliştiğini söyleyen Şimşek, "Yaklaşık 400 paydaşın katkısıyla, 9 tematik çalışma grubuyla yürütülen istişareler, yüzlerce anket, saha çalışmaları ve bilimsel analizler sonucunda hazırlanan bu plan, 54 politika ve 281 eylemden oluşan kapsamlı bir uygulama rehberidir." ifadesini kullandı.

AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek ve Belediye Başkanı Adem Uzun da konuşmalarında şehrin turizm potansiyeline vurgu yaptı.

Konuşmaların ardından "Turizm Master Planı" ile ilgili sunumlar yapıldı.