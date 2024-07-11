Sivas'ın Ulaş ilçesinde dolu felaketi: 6 bin dekar tarım arazisi hasar gördü - Son Dakika
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Sivas'ın Ulaş ilçesinde dolu felaketi: 6 bin dekar tarım arazisi hasar gördü

Sivas'ın Ulaş ilçesinde meydana gelen dolu yağışı, yaklaşık 6 bin dekar tarım arazisinde büyük hasara neden oldu. Dolu yağışı sonucunda buğday, arpa ve yulaf ekili alanlarda yüzde 50-70 oranında hasar tespit edildi. Zarar gören arazilerin birçoğu tarım sigortası bulunmadığı için çiftçiler yardım bekliyor.

11.07.2024 15:17
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Sivas'ın Ulaş ilçesinde etkili olan dolu yaklaşık 6 bin dekar tarım arazisinde hasara yol açtı.

Karaşar köyü muhtarı Hasan Kalkan, AA muhabirine, önceki gün etkili olan dolu yağışından sonra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinin bölgede hasar tespit çalışmaları yaptığını söyledi.

Dolu yağışının buğday, arpa ve yulaf ekili yaklaşık 6 bin dekar alana zarar verdiğini belirten Kalkan, "Hasat için biçerdöverleri beklerken dolu felaketiyle karşılaştık. Hasar tespit çalışmalarında arpa ve yulafta yüzde 100, buğdayda ise yüzde 50-70 hasar tespit edildi." dedi.

Zarar gören arazilerin birçoğunun Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olmadığını ve tarım sigortası bulunmadığını aktaran Kalkan, "Çiftçilerimizin banka, kredi kooperatifi, gübre ve mazot borcu var. Yetkililerimizden çiftçilerimize yardımcı olmalarını bekliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Sivas, Ulaş, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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