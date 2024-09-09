Sivas Ulaş'ta 2024-2025 Eğitim Yılı Başladı

Güncel

Sivas'ın Ulaş ilçesinde 2024-2025 eğitim öğretim yılı çalan ilk ders ziliyle başladı.

Ulaş Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, AA muhabirine, ilçede 106 öğretmen ve 849 öğrencinin ders başı yaptığını söyledi.

Yeni eğitim öğretim döneminin hayırlı olmasını dileyen Gül, "Geleceğimizin teminatı olan kıymetli öğrencilerimizin okullarına, arkadaşlarına ve öğretmenlerine kavuştuğu yeni bir eğitim öğretim yılına daha başlamanın mutluluğunu ve heyecanını hep birlikte yaşıyoruz." dedi

Yarınların umudu çocukları ve gençleri bilimin aydınlık ışığında, vatanını ve milletini seven, milli ve manevi değerlere sahip bireyler olarak en iyi şekilde yetiştirmek için çaba gösterdiklerini söyleyen Gül, "Gelişen ve değişen dünyada kültür ve medeniyetimizin değerlerini koruyarak varlığımızı sürdürebilmemiz, çocuk ve gençlerimize sunacağımız nitelikli ve donanımlı bir eğitim ve öğretimle mümkündür." diye konuştu.