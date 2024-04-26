Sivas'ın Zara ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Alaeddin Çakmaktaş anısına hatıra ormanı kuruldu - Son Dakika
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Sivas'ın Zara ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Alaeddin Çakmaktaş anısına hatıra ormanı kuruldu

Sivas\'ın Zara ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Alaeddin Çakmaktaş anısına hatıra ormanı kuruldu

Sivas'ın Zara ilçesinde kalp krizi sonucu vefat eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Alaeddin Çakmaktaş anısına hatıra ormanı kuruldu. Törende, Çakmaktaş'ın adının yaşatılacağı ve uzun yıllar sürecek olan hatıra ormanına çam fidanı dikildi. Törene, Çakmaktaş'ın ailesi, ilçe milli eğitim müdürü, orman işletme müdürü, okul müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

26.04.2024 13:37
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Sivas'ın Zara ilçesinde kısa süre önce kalp krizi sonucu vefat eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Alaeddin Çakmaktaş anısına hatıra ormanı kuruldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Karşıyaka Mahallesi Keben mevkisinde kurulan Alaeddin Çakmaktaş Hatıra Ormanı'na düzenlenen törenle çam fidanı dikildi.

Zara Kaymakamı Enes Emircan Buyuran, törende yaptığı konuşmada, bir değer, bir ağabey olan Alaeddin Çakmaktaş'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Çakmaktaş'ın adının uzun yıllar görev yaptığı Zara ilçesinde yaşatılacağını belirten Buyuran, "Bu hatıra ormanının kurulması çok anlamlı oldu. Bu orman adıyla uzun yıllar yaşayacaktır. Emeği geçenlere teşekkür ediyor, ailesine bir kez daha sabır diliyorum." dedi.

Törene, Çakmaktaş'ın ailesinin yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Geyik, Orman İşletme Müdürü Murat Metin, okul müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sivas'ın Zara ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Alaeddin Çakmaktaş anısına hatıra ormanı kuruldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas'ın Zara ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Alaeddin Çakmaktaş anısına hatıra ormanı kuruldu - Son Dakika
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