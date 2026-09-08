Sivas Kangal'da termik santralde 20 metreden düşen işçi ağır yaralandı - Son Dakika
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Sivas Kangal'da termik santralde 20 metreden düşen işçi ağır yaralandı

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Sivas'ın Kangal ilçesinde termik santralde soğutma suyu tankının vanasını kapatmak için iskeleye çıkan G.G. (40), açık mazgalı fark etmeyip yaklaşık 20 metre yükseklikten düştü. Ağır yaralanan işçi, hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Sivas'ın Kangal ilçesindeki termik santralde iskeleden düşen işçi ağır yaralandı.

Hamal köyündeki termik santralde çalışan G.G. (40) soğutma suyu tankının vanasını kapatmak için iskeleye çıktı.

İskeledeki açık mazgalı fark etmeyen G.G, yaklaşık 20 metre yükseklikten düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan G.G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Güncel, Kangal, Sivas, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas Kangal'da termik santralde 20 metreden düşen işçi ağır yaralandı - Son Dakika

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