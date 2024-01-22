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Sivas Karayolu Üzerinde Kar Yağışı Nedeniyle Ulaşımda Aksamalar Yaşandı - Son Dakika
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Sivas Karayolu Üzerinde Kar Yağışı Nedeniyle Ulaşımda Aksamalar Yaşandı

Sivas karayolu üzerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek tonajlı araçlar ilerlemekte zorlandı. Polis ekipleri önlem alarak kar lastiği olan araçların geçişine izin verirken, ağır tonajlı araçların trafiğe çıkmalarını engelledi. Karayolları ekipleri ise tuzlama ve kar küreme çalışması başlattı.

Sivas Karayolu Üzerinde Kar Yağışı Nedeniyle Ulaşımda Aksamalar Yaşandı
22.01.2024 - 04:40,
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Sivas karayolu üzerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Kentte akşam saatlerinde yüksek kesimlerde kar yağışı başladı. Tokat- Sivas yolunda etkili olan kar nedeniyle yüksek tonajlı araçların sürücüleri, ilerlemekte zorlandı. Geyras mevkisinde önlem alan polis ekipleri kar lastiği olan kamyon ve otomobillerin geçişine izin verirken, ağır tonajlı araçların trafiğe çıkmaları engellendi. Tokat- Sivas karayolu üzerinde bulunan Çamlıbel geçidinde Karayolları ekipleri tuzlama ve kar küreme çalışması başlattı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Sivas Karayolu Üzerinde Kar Yağışı Nedeniyle Ulaşımda Aksamalar Yaşandı - Son Dakika
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