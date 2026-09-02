Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümünde Atatürk'ün gelişi temsili canlandırıldı - Son Dakika
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Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümünde Atatürk'ün gelişi temsili canlandırıldı

Sivas Kongresi\'nin 107. yıl dönümünde Atatürk\'ün gelişi temsili canlandırıldı
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Sivas Kongresi'nin 107'nci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Atatürk'ün Erzurum'dan Sivas'a gelişi temsili olarak canlandırıldı. Vali Şimşek, törende milli mücadele ruhunun hala yaşadığını belirtti.

SİVAS Kongresi'nin 107'nci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzurum'dan Sivas'a gelişi, temsili olarak canlandırıldı.

4 Eylül Sivas Kongresinin 107'nci yıl dönümü kentte çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başlandı. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 2 Eylül 1919'da Erzurum'dan Sivas'a gelirken halk tarafından karşılanmasını anlatmak amacıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da temsili karşılama programı düzenlendi. Sivas Valiliği tarafından organize edilen temsili karşılama programına Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Yeni Sivas Parti Milletvekili Ulaş Karasu, Belediye Başkanı Adem Uzun, İl Jandarma Komutanı Albay Adem Taşkın katıldı. O dönem Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzurum'dan Sivas'a gelirken bindiği tarihi otomobile, dönemi temsil eden askerler de eşlik etti. İl protokolü tarafından karşılanan temsili heyet, Atatürk Caddesi güzergahından halkı selamlayarak Cumhuriyet meydanına doğru hareket etti. Yol boyunca Atatürk'ü canlandıran ve benzerliğiyle dikkat çeken tiyatro oyuncusu Samet Sünbül, karşılamaya gelen halkı ve binalardan sevgi gösterilerinde bulunanları selamladı. Yürüyüş, Sivas Kongresi'nin yapıldığı Atatürk Kongre Müzesi önünde sona erdi. Müze balkonunda Vali Yılmaz Şimşek, temsili Atatürk ile halkı selamlayarak fotoğraf çekindi.

'MİLLİ MÜCADELE RUHU HALA YAŞIYOR'

Sivas Kongresi'nin 107'nci yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutladıklarını belirten Vali Yılmaz Şimşek, "Bugün de 2 Eylül Mustafa Kemal ve arkadaşlarının şehrimize intikal etmesinin yıl dönümüdür. Bizlerde Karaağaç Köprüsü'nde Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarını karşıladık. Kendilerine kongre binasına kadar eşlik ettik. Bildiğiniz üzere o gün Mustafa Kemal ve arkadaşları Erzurum'dan gelmişlerdi. Sivaslılar tarafından büyük bir coşkuyla karşılanmıştı. Şüphesiz o gün Sivaslılar sadece Mustafa Kemal ve arkadaşlarını karşılamamış milletimizin bağımsızlık iradesine, hürriyet aşkına ve geleceğine sahip çıkmışlardır ve Mustafa Kemal'in kongre noktasında Sivas'ı seçmesinde ne kadar isabetli bir karar verdiğini göstermiştir. Sivaslılar Mustafa Kemal ve arkadaşlarını bağrına basmışlardır. Bugün sembolik de olsa Mustafa Kemal ve arkadaşlarını karşıladığımızda Sivas'ın caddelerinde, sokaklarında gördük ki milli mücadele ruhu, o heyecan o coşku hala yaşıyor. İnşallah bundan sonrada hep yaşayacak amacımız bu ruhu canlı tutmaktır. Bizden sonraki nesillere aktarmaktır" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümünde Atatürk'ün gelişi temsili canlandırıldı - Son Dakika

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