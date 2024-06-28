Sivas Şarkışla'da Deprem ve Yangın Tatbikatı Düzenlendi

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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde deprem ve yangın tatbikatı düzenlendi.

Tatbikatta Şarkışla Belediyesi itfaiye ekipleri, AFAD, sağlık, Türk Kızılayı, jandarma ve polis ekipleri yer aldı.

Gültekin Mahallesi'nde bulunan bir binada senaryo gereği çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Deprem tatbikatında ise ekipler enkaz altında kalanları kısa sürede kurtardı.

Tatbikatta gerçeğini aratmayan görüntüler yaşandı.

AFAD İl Müdürü Cezmi Türkmen, tatbikatların aralıksız olarak devam ettiğini söyledi.

İl genelinde özellikle arama kurtarma ve müdahale anlamında tatbikatlar yaptıklarını belirten Türkmen, "2024 yılı içerisinde 6 ilçemizde tatbikat yapacağız. Tatbikatlarımızın 8'i su üstü arama, su altı arama, kayıp arama, çığ da arama kurtarma, yangın da arama kurtarma gibi spesifik tatbikatlar hazırladık." dedi.

Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında Sivas'ta 24-25 Temmuz'da kapsamlı bir tatbikata hazırlandıklarını dile getiren Türkmen, şunları kaydetti:

"Tatbikatlarda ekiplerimizi daima hazır ve diri tutuyoruz. Makineleri daha seri kullanıyorlar ve daha hızlı çalışma temposu, daha hızlı çalışma sistemi kurabiliyorlar. Diğer taraftan afette görev yapan diğer kurumların bilgi, beceri ve deneyimlerini artırıyoruz. Ekiplerin koordineli çalışmasını sağlıyoruz. Bu tür tatbikatlara devam edeceğiz."