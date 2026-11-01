Sivas Suşehri\'nde gaz sıkışmasıyla evde patlama oldu, 3 yaralı hastaneye kaldırıldı

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde müstakil bir evde gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı.

Taşköprü Mahallesi Kısa Sokak'ta bulunan müstakil evde, biriken doğal gazın sıkışması sonucu şiddetli bir patlama meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Patlama esnasında evde bulunan Miray Özata, Şahinder Özata ve Havva Demir yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Patlamanın ardından evde büyük çapta hasar oluşurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.