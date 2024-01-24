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Sivas'ta 10 araç karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan kişi tedavi altına alındı - Son Dakika
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Sivas'ta 10 araç karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan kişi tedavi altına alındı

Sivas-Erzincan kara yolunda meydana gelen trafik kazasında A.T.Ö'nün kullandığı araca arkadan gelen 3 araç çarptı. Sonrasında kazayı gören 6 araç da kazaya karıştı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan kişi ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sivas\'ta 10 araç karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan kişi tedavi altına alındı
24.01.2024 - 10:07,
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Sivas'ta 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan kişi tedavi altına alındı.

Sivas- Erzincan kara yolunun Sultanşehir Bulvarı Sivasspor Tesisleri yakınlarında A.T.Ö'nün kullandığı araca arkadan gelen 3 araç çarptı.

Sonrasında kazayı görerek yavaşlamak isteyen 6 araç da kazaya karıştı.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan A.T.Ö, ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Sivas'ta 10 araç karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan kişi tedavi altına alındı - Son Dakika
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