Sivas'ta 1626 sürücüye kural ihlalinden ceza yazıldı - Son Dakika
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Sivas'ta 1626 sürücüye kural ihlalinden ceza yazıldı

Sivas\'ta 1626 sürücüye kural ihlalinden ceza yazıldı

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, yılın ilk yarısında Ata Sanayi, Dört Eylül Sanayi bölgesi ve diğer bölgelerde gerçekleştirdikleri denetimlerde 1626 sürücüye cezai işlem uyguladı. Denetimlerde drift atan 13, abartı egzozlu araç kullanan 254, alkollü araç kullanan 228 ve kamunun huzurunu bozan şekilde araç kullanan 1131 sürücüye ceza yazıldı.

24.06.2024 20:03
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Sivas'ta polis ekipleri, yılın ilk yarısında 1626 sürücüye kural ihlalinden ceza yazdı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, Ata Sanayi, Dört Eylül Sanayi bölgesi başta olmak üzere şehrin muhtelif yerlerinde ihbarlı ve ihbarsız denetimler gerçekleştirdi.

Denetimlerde drift atan 13, abartı egzozlu araç kullanan 254, alkollü araç kullanan 228 ve ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazları yönetmeliğinde gösterilen şartlara uygun bulunmayan, kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde araç kullanan 1131 olmak üzere 1626 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Açıklamada, "Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü olarak vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için denetimlerimiz kesintisiz devam etmektedir." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sivas'ta 1626 sürücüye kural ihlalinden ceza yazıldı - Son Dakika

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