Sivas'ta 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Törenle Başladı - Son Dakika
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Sivas'ta 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Törenle Başladı

Sivas\'ta 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Törenle Başladı

Sivas'ta, 2024-2025 eğitim öğretim yılı dolayısıyla Reşit Akif Paşa İlkokulu'nda bir tören düzenlendi. Törende, Tunceli Ovacık'taki trafik kazasında şehit düşen askerler anıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Necati Yener, yeni yılın hayırlı olmasını dileyerek ilk ders zilini çaldı ve öğretmenlerle görüşmeler yaptı. İlk ders, 'Çanakkale'den Gazze'ye Bağımsızlık Ruhu ve Vatan Sevgisi' temasıyla gerçekleştirildi.

09.09.2024 13:17
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Sivas'ta, 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Reşit Akif Paşa İlkokulu'nda düzenlenen tören, Tunceli Ovacık'ta görevleri esnasında meydana gelen trafik kazasında şehit düşen askerler ve tüm şehitler için saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı.

Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Necati Yener, yeni eğitim öğretim döneminin hayırlı olmasını diledi.

Yener, daha sonra ilk ders zilini çalarak yeni eğitim öğretim yılının startını verdi.

Öğretmenlerin görüş, öneri ve taleplerini de dinleyen Yener, daha sonra sınıf ziyaretlerinde bulunarak öğrencilere başarı diledi.

Yeni eğitim öğretim yılının ilk dersinin " Çanakkale'den Gazze'ye Bağımsızlık Ruhu ve Vatan Sevgisi" olduğunu belirten Yener, "Türk ve Filistin halkları kardeştir. Çanakkale'de dedelerimizle birlikte savaşan Filistinli kardeşlerimiz, bugün de aynı ruhla vatan mücadelesi veriyor. Kalbimiz, dualarımız, desteğimiz onlarla." dedi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Sivas'ta 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Törenle Başladı - Son Dakika
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