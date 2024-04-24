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Sivas'ta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Türk Halk Müziği konseri gerçekleştirildi.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde şef Solmaz Kadıoğlu yönetimindeki ses sanatçıları solo ve koro halinde Sivas ve Anadolu'nun çeşitli yörelerinin türkülerini seslendirdi.

Aileleri ile konseri izlemeye gelen ve protokol koltuklarına oturan çocuklar ellerindeki Türk bayrakları ve Atatürk fotoğrafı bulunan balonları sallayarak türkülere eşlik etti.

Konser sonrası sahneye davet edilen çocuklar sazlar eşliğinde 23 Nisan şarkısı ve değişik şarkıları seslendirerek izleyicilerden büyük alkış aldı.

Öğrenciler daha sonra koro şefi Solmaz Kadıoğlu'na çiçek takdim etti.