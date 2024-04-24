Sivas'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Türk Halk Müziği konseri gerçekleştirildi - Son Dakika
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Sivas'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Türk Halk Müziği konseri gerçekleştirildi

Sivas\'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Türk Halk Müziği konseri gerçekleştirildi

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde şef Solmaz Kadıoğlu yönetimindeki ses sanatçıları Sivas ve Anadolu'nun çeşitli yörelerinin türkülerini seslendirdi. Çocuklar Türk bayrakları ve Atatürk fotoğrafı bulunan balonlarla türkülere eşlik etti. Konser sonrası çocuklar sazlar eşliğinde şarkılar söyleyerek büyük alkış aldı.

24.04.2024 11:14
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Sivas'ta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Türk Halk Müziği konseri gerçekleştirildi.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde şef Solmaz Kadıoğlu yönetimindeki ses sanatçıları solo ve koro halinde Sivas ve Anadolu'nun çeşitli yörelerinin türkülerini seslendirdi.

Aileleri ile konseri izlemeye gelen ve protokol koltuklarına oturan çocuklar ellerindeki Türk bayrakları ve Atatürk fotoğrafı bulunan balonları sallayarak türkülere eşlik etti.

Konser sonrası sahneye davet edilen çocuklar sazlar eşliğinde 23 Nisan şarkısı ve değişik şarkıları seslendirerek izleyicilerden büyük alkış aldı.

Öğrenciler daha sonra koro şefi Solmaz Kadıoğlu'na çiçek takdim etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sivas'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Türk Halk Müziği konseri gerçekleştirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Türk Halk Müziği konseri gerçekleştirildi - Son Dakika
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