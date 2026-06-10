Sivas'ta 3 Şüpheli Göçmen Kaçakçılığından Tutuklandı

Sivas'ta göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Koyulhisar İlçe Emniyet Amirliği ve Suşehri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, D-100 kara yolundaki uygulama noktasında 3 aracı durdurdu.
Aramalarda, araçlarda saklanan 8 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla sürücüler M.A, Ö.A ile E.U. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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