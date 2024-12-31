Sivas\'ta 4.4 Büyüklüğünde Deprem: İlk Belirlemelere Göre Olumsuzluk Yok

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SİVAS'ta merkez üssü Ulaş ilçesinde Riçhter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süreli depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığından alınan bilgiye göre Sivas'ta saat 23.30'da merkez üssü Ulaş ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sivas kent merkezinde de bazı bölgelerde hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kampüsü yakınlarında yer alan Binali Yıldırım Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler sarsıntı üzerine binadan dışarı çıktı. Kent merkezi ile depremin merkez üssü olarak kaydedilen Ulaş ilçesinde ise ilk tespitlere göre her hangi birolumsuzluğa rastlanmadığı bildirildi. AFAD ekipleri inceleme başlattı.