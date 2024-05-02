Sivas'ta balkon penceresi ile demir korkuluk arasında mahsur kalan çocuk kurtarıldı - Son Dakika
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Sivas'ta balkon penceresi ile demir korkuluk arasında mahsur kalan çocuk kurtarıldı

Sivas\'ta balkon penceresi ile demir korkuluk arasında mahsur kalan çocuk kurtarıldı

Sivas'ın Yenişehir Mahallesi'nde bir apartmanın 4. katında bulunan 7 yaşındaki çocuk, balkon penceresinin dışındaki oyuncağını almak isterken rüzgarın etkisiyle pencere kanadı kapanınca demir korkulukla cam arasında mahsur kaldı. Komşuların yardımıyla kurtarılamayan çocuğu Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri merdivenli araç yardımıyla kurtardı.

02.05.2024 11:47
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Sivas'ta balkon penceresi ile demir korkuluk arasında mahur kalan çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtardı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yenişehir Mahallesi'nde bir apartman 4. kat dairesinde 7 yaşındaki çocuk, balkon penceresinin dışındaki oyuncağını almak isterken rüzgarın etkisiyle pencere kanadı kapanınca demir korkulukla cam arasında kaldı.

Üst katta bulunan komşuları ip sarkıtarak çocuğu kurtarmaya çalıştı ancak başaramadı.

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri, merdivenli araç yardımıyla ulaştıkları çocuğu kurtardı.

Kaynak: AA

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