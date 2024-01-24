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Sivas'ta bir kafede tartışma sonucu bir kişi tabanca ile vuruldu - Son Dakika
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Sivas'ta bir kafede tartışma sonucu bir kişi tabanca ile vuruldu

Sivas'ta bir kafede tartışan B.G., B.Ç. tarafından tabanca ile bacağından vuruldu. Yaralanan B.G. hastaneye kaldırılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Sivas\'ta bir kafede tartışma sonucu bir kişi tabanca ile vuruldu
24.01.2024 - 21:32,  Güncelleme: 21:34
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SİVAS'ta, B.G. (30), bir kafede tartıştığı B.Ç. (50) tarafından tabanca ile bacağından vuruldu. Şüpheli olay yerinden kaçarken, yaralanan B.G. hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Eğriköprü Mahallesi'nde bulunan bir kafede meydana geldi. Kafede karşılaşan B.Ç. ile B.G. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu B.Ç. üzerinde bulunan tabanca ile B.G.'yi sağ bacağından vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık  ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı B.G., ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay sonrası kaçan şüpheli B.Ç.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Sivas'ta bir kafede tartışma sonucu bir kişi tabanca ile vuruldu - Son Dakika
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