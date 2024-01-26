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Sivas'ta bir otomobilin çarptığı aydınlatma direği, polis aracının üzerine devrildi - Son Dakika
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Sivas'ta bir otomobilin çarptığı aydınlatma direği, polis aracının üzerine devrildi

Sivas'ta meydana gelen kazada, bir otomobilin çarptığı aydınlatma direği, başka bir kazaya müdahale eden polis aracının üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, yaralılara müdahale etti. Her iki kazada toplamda 3 kişi yaralandı ve hastanelere kaldırıldı.

Sivas\'ta bir otomobilin çarptığı aydınlatma direği, polis aracının üzerine devrildi
26.01.2024 - 20:57,
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Sivas'ta bir otomobilin çarptığı aydınlatma direği, başka bir kazaya müdahale eden polis aracının üzerine devrildi.

Alınan bilgiye göre, Kayseri Caddesi'nde A.G'nin kullandığı 58 FF 272 plakalı minibüs devrildi.

Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada araçta yolcu olarak bulunan E.B. (14) yaralandı.

Yaralı sağlık ekipleri tarafından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptığı sırada, N.K. idaresindeki 58 EL 559 plakalı otomobil, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kırılan aydınlatma direği, polis aracının üzerine devrildi.

Bu kazada ise sürücü ve 2 yolcu yaralandı.

Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
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Kayseri, Sivas, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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