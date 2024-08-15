Sivas'ta Bisiklet Kazası: Çocuk Yaralandı - Son Dakika
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Sivas'ta Bisiklet Kazası: Çocuk Yaralandı

Sivas\'ta Bisiklet Kazası: Çocuk Yaralandı

Sivas'ta bisiklet sürerken dengesini kaybeden çocuk, duvardaki demirin üzerine düşerek yaralandı. Yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı ve tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili yasal işlem başlatıldı.

15.08.2024 17:47
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Sivas'ta bisiklet sürerken dengesini kaybeden ve duvardaki demirin üzerine düşen çocuk yaralandı.

Akdeğirmen Mahallesi'nde yaşayan Gürkan Koç (11), 3 gün önce arkadaşlarıyla bisiklet sürmek için Niksar Caddesi Paşabahçe Mesire Alanı'ndaki bisiklet yoluna gitti.

Koç, bisikletinin dengesini kaybedince yol kenarındaki beton bahçe duvarının üzerinde açıkta kalan demir çubuğun üzerine düştü.

Demir çubuğun batması sonucu göğsünden yaralanan Koç, Numune Hastanesine kaldırıldı.

Kalbine yakın bölgede yaklaşık 8 santimetre yara oluşan ve 15 dikiş atılan Koç, tedavisinin ardından taburcu edildi.

"Bu işin peşini bırakmayacağız"

Gürkan Koç'un babası Uğur Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olay yaşandığında iş yerinde olduğunu, telefon üzerine olay yerine gittiğini söyledi.

Oğlunun göğüs bölgesine 15 dikiş atıldığını belirten Koç, "Burada bir ihmalkarlık söz konusu. Yapan firmadan veya sorumlular kimse onlardan şikayetçiyim. Gerekli yasal işlemi başlattık." dedi.

Yaşananların kimsenin başına gelmemesini temenni eden Koç, "Bizim çocuğumuzun başına geldi, inşallah kimsenin çocuğunun başına gelmesin. Onun için bu işin peşini bırakmayacağız." diye konuştu.

Baba Koç, demirin oğlunun kalbine yakın bir noktaya denk geldiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Kalbine 2-2,5 santimetre yakın bir noktaya gelmiş. Demir parça biraz daha uzun olsa kalbine isabet etme durumu da vardı. Çok şükür öyle bir durum söz konusu olmadı. Allah çocuğumuzu bize bağışladı. Gerekli şikayette bulunduk, davamızı açacağız. Dilekçemizi karakola verdik, fotoğraflar belge olarak dosyaya eklendi. Gerekli yasal süreci başlatacağız. İlgilileri, sorumluları kimse onlara davamızı açacağız."

Bu arada AK Parti Sivas İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi de aileyi ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sivas'ta Bisiklet Kazası: Çocuk Yaralandı - Son Dakika

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