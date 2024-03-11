Sivas'ta çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi tedavi altına alındı.
Küçük Minare Mahallesi Atatürk Bulvarı Meydan Camisi önünde ayakkabı boyacılığı yapan E.K. (37) ve kardeşi A.K. (39) ile E.B. (47) arasında başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kavgada bıçakla yaralanan E.B. ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.
Gözaltına alınan E.K. ve A.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kadın muhtar, 8 Mart Kadınlar Günü'nde telefonla eski bir muhtar adayı tarafından hakarete uğrayıp tehdit edildiğini iddia etti. Muhtar, olayla ilgili suç duyurusunda bulunduğunu belirtti ve kadınlar gününde böyle bir olayın yaşanmasının üzücü olduğunu ifade etti.
Muş Kayak Takımı, Türkiye Kayak Federasyonu tarafından düzenlenen 4 yarışmada 44 madalya kazandı. Şimdi ise Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası'nda derece elde etmek için yoğun antrenman yapıyorlar. Muş'taki kayak merkezinde yeterli kar olmaması nedeniyle sporcular, yüksek rakımlı dağlarda antrenman yapıyor. Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, Muş'un kayakta iyi bir noktada olduğunu belirterek, hedeflerinin Türkiye Şampiyonu olmak olduğunu söyledi.
Elazığ'da polis ekipleri tarafından yapılan asayiş şok uygulamasında, 4 adet ruhsatsız tabanca, bir tüfek ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon sonucunda 5 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Tahsin Kaya için Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde bir tören düzenlendi. Törene Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, kulüp yöneticileri, Türkiye Futbol Federasyonu Onursal Başkanı Şenes Erzik, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, eski sporcular, ailesi ve sevenleri katıldı. Ali Koç, Tahsin Kaya'nın Fenerbahçe'ye olan hizmetlerine minnettar olduklarını belirtirken, Şenes Erzik ve Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan da Tahsin Kaya'nın büyük emekler verdiğini vurguladı. Tahsin Kaya'nın naaşı törenin ardından Geyve ilçesinde bulunan Merkez Camisi'nde defnedildi.
Yargıtay 12. Ceza Dairesi, Isparta'da 2007'de meydana gelen uçak kazasına ilişkin yeniden yargılanan sanıklara verilen cezaları onadı. Dönemin Atlasjet Hava Yolları yöneticileri Tuncay Mustafa Doğaner ve Mehmet Şerif Erbilgin'e 'taksirle öldürme' suçundan verilen 5 yıl 10'ar ay hapis cezaları kesinleşti. Böylece, 17 yıl süren dava sona erdi.
Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, kentteki ihracatın yılın ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,8 artarak 731 milyon dolara ulaştığını açıkladı. Kesikbaş, döviz kurlarındaki dalgalanmaların ihracat fiyatlarını etkilediğini belirterek, sürdürülebilir ve öngörülebilir bir ekonomik ortamın tesis edilmesini talep etti.
Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı, Hentbol Kadınlar Süper Ligi 18. hafta maçında Tekirdağ Süleymanpaşa Sportif A.Ş. takımını 38-23 mağlup ederek üst üste 16. galibiyetini aldı.
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