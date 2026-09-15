Sivas\'ta Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesinde polis denetim yaptı

Sivas'ta polis ekipleri üniversite yerleşkesinde asayiş denetimi gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasının ardından Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesinde huzur ve güvenin sağlanmasına yönelik denetim yaptı.

Trafik ekipleri, yunus timleri ve asayiş ekipleri, üniversite yerleşkesi ve öğrenci yurtlarında yaptıkları denetimlerde, durdurdukları araçları evrak yönünden kontrol ederken sürücüler hakkında genel bilgi taraması yaptı.

Özellikle öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu giriş-çıkış noktaları, kampüs içerisindeki ortak kullanım alanları ve yurt çevrelerinde gerçekleştirilen uygulamalarda, meydana gelebilecek asayiş olaylarının önlenmesi, suç ve suçlularla etkin mücadele edilmesi hedefleniyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin eğitim hayatlarını huzur ve güven içerisinde sürdürebilmeleri amacıyla üniversite yerleşkesindeki güvenlik tedbirlerinin devam edeceğini belirtti.