Sivas'ta Deve Kuşu Besleme Projesi

Bozkırın ortasındaki deve kuşlarını görenler şaşırıyor

-Babasının hayalini gerçekleştirdi, Sivas'ta ilki yaptı

SİVAS - Sivas'ta bir çiftçi, babasının deve kuşu besleme hayalini gerçekleştirdi. Sivas'ta ilki yapmak istediğini söyleyen çiftçi, "Bayağı şaşıran oluyor çünkü Sivas'ta görmedikleri bir şey" dedi.

Sivas'ın Altınyayla ilçesine bağlı Deliilyas beldesinde yaşayan Berat Öksüz, babasının yıllardır hayalini kurduğu deve kuşları için girişimde bulundu. Bir süre araştırma yapan Öksüz, Ağrı'dan 9 adet deve kuşu satın aldı. Satın aldığı kuşları beldeye getiren Berat Öksüz, hayvanlar için özel bir kümes yaptı. Bozkırın ortasındaki kümeste satın aldığı deve kuşlarını besleyen Berat Öksüz, görünlerin şaşkınlıkla karşıladığını söyledi.

Sivas'ta deve kuşu besleyen tek kişi olduğunu söyleyen Berat Öksüz, "Önceden babamın aklında böyle bir proje vardı ama uygulayamadı, o da bize kısmet oldu. Sivas'ta bir ilki yaşatalım dedik. Aklımızda da böyle bir proje vardı. Araştırmalarımız sonucunda getirdik. 9 tane deve kuşumuz var. Ağrı Doğubayazıt'tan getirdik. Et, etlik yetiştirme, yumurta, civciv. Bayağı şaşıran oluyor çünkü görmedikleri bir şey. Bunları getirdiğimde onlara özel bir yer yaptım, barınak. Özel yem karışımları var. Onları özel olarak aldığım yerden istedim, onlara göre yaptılar, ben de ona göre besliyorum. 10 aylık ile 1 yaş arasındalar. İki yılı doldurdukları zaman yumurtlamaya başlayacaklar" diye konuştu.