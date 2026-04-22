SİVAS'ta bir yaya, yol kenarındaki iş yerlerine çarparak devrilen otomobillin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, dün gece Yenimahalle Hayri Sığırcı Caddesi'nde meydana geldi. Y.E.D.'nin kontrolünü yitirdiği 58 ER 603 plakalı otomobil, yol kenarındaki market ve kuruyemiş dükkanına çarptı. Otomobil kaldırıma devrildi. Sürücü Y.E.D. kazadan yara almadan kurtulurken, market ve kuruyemiş dükkanında ise hasar meydana geldi.
KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA
Bu arada kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Kuruyemiş dükkanının güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, otomobilin önce markete daha sonra da kuruyemiş dükkanına çarpıp, devrildiği görüldü. Bu sırada kaldırımda yürüyen yayanın da ters dönen otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulduğu kameraya yansıdı.
Son Dakika › Güncel › Sivas'ta Devrilen Araçtan Son Anda Kurtulan Yaya - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?