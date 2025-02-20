Sivas\'ta Dron ile Görüntülenen Kurtlar Karlı Arazide Geziyor

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SİVAS'ın Altınyayla ilçesinde karlı arazide gezen 4 kurt dron ile görüntülendi.

Kar yağışı ile birlikte soğuk havanın etkili olduğu Sivas'ta kent merkezine 80 kilometre uzaklıkta bulunan Altınyayla ilçesinde 4 kurt ilçe merkezine yakın bir noktaya indi. Karlı arazide gezinen kurtların yiyecek aradığı görüldü. Kurtları ilçede yaşayan Ramazan Tunç dron ile havadan görüntüledi.

Kurtlar bir süre sonra bölgeden uzaklaştı.

Haber: Uğur YİĞİT/SİVAS,