SİVAS'ın Altınyayla ilçesinde karlı arazide gezen 4 kurt dron ile görüntülendi.
Kar yağışı ile birlikte soğuk havanın etkili olduğu Sivas'ta kent merkezine 80 kilometre uzaklıkta bulunan Altınyayla ilçesinde 4 kurt ilçe merkezine yakın bir noktaya indi. Karlı arazide gezinen kurtların yiyecek aradığı görüldü. Kurtları ilçede yaşayan Ramazan Tunç dron ile havadan görüntüledi.
Kurtlar bir süre sonra bölgeden uzaklaştı.
Haber: Uğur YİĞİT/SİVAS,
Son Dakika › Güncel › Sivas'ta Dron ile Görüntülenen Kurtlar Karlı Arazide Geziyor - Son Dakika
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