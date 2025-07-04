Sivas'ta Enerji Tesisi Temeli Atıldı

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde yapılacak Atık Gazlaştırma ve Enerji Üretim Tesisi'nin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Vali Yılmaz Şimşek, Yeşilyazı Mahallesi'ndeki törende yaptığı konuşmada, yüksek sıcaklıkta gazlaştırma teknolojisiyle çalışacak tesiste, evsel ve bölgesel atıkların özel işlemlerden geçirilerek saatte 3 megavat elektrik üretimi gerçekleştirileceğini belirtti.

Tesiste elde edilen enerjinin ulusal şebekeye aktarılacağını ifade eden Şimşek, "Kuşkusuz bu üretim sadece rakamsal bir çıktı değil, aynı zamanda Türkiye'nin enerji bağımsızlığı yolunda atılmış çevreci ve yerli bir adımdır." dedi.

Belediye Başkanı Murat Sevinç ise ilçelerine kazandırılan tesis için iş insanı Yaşar Albayrak'a teşekkür etti.

Albayrak da ilçeye yapmış olduğu yatırımdan memnuniyet duyduğunu belirterek, tesisin işleyişi ve çalışması hakkında protokol üyeleri ve vatandaşlara bilgi verdi.

Konuşmaların ardından tesisinin temeli atıldı.

Temel atma törenine, Akıncılar Kaymakamı Musa Türkmen, kaymakamları, ilçe belediye başkanları, il ve ilçe protokolü ile vatandaşlar katıldı.