Sivas'ta Filistin Farkındalık Fotoğraf Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Sivas'ta Filistin Farkındalık Fotoğraf Sergisi Açıldı

Sivas\'ta Filistin Farkındalık Fotoğraf Sergisi Açıldı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde düzenlenen 'Filistin Farkındalık' fotoğraf sergisi, Kaymakam Ahmet Korkmaz ve belediye başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu'nun katılımıyla açıldı. Sergiyi gezen protokol üyeleri duygusal anlar yaşadı. Kaymakam Korkmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'in Gazze'deki katliamına karşı dünyada en çok sesini yükselten lider olduğunu belirtti. Belediye başkanı Kayaoğlu ise tüm dünyanın gözü önünde yapılan katliama dikkat çekti.

16.05.2024 10:28
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Sivas'ın Suşehri ilçesinde "Filistin Farkındalık" fotoğraf sergisi açıldı.

İlçe Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen serginin açılışını Kaymakam Ahmet Korkmaz ve belediye başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu yaptı.

Sergiyi gezen protokol üyeleri duygu dolu anlar yaşadı.

Serginin açılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Korkmaz, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Gazze'deki katliamına karşı dünyada sesini en çok yükselten dünya lideridir. Yürüttüğü etkin diplomasi sayesinde Türkiye, kalıcı barışın sağlanması, insani yardımların ulaşması ve mazlumun sesi olunması noktasında kilit rol oynamıştır." dedi.

Belediye başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu ise tüm dünyanın gözü önünde çocuk kadın yaşlı demeden bir katliam yapıldığına dikkati çekti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sivas'ta Filistin Farkındalık Fotoğraf Sergisi Açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas'ta Filistin Farkındalık Fotoğraf Sergisi Açıldı - Son Dakika
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