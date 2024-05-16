Sivas\'ta Filistin Farkındalık Fotoğraf Sergisi Açıldı

Güncel

Sivas'ın Suşehri ilçesinde "Filistin Farkındalık" fotoğraf sergisi açıldı.

İlçe Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen serginin açılışını Kaymakam Ahmet Korkmaz ve belediye başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu yaptı.

Sergiyi gezen protokol üyeleri duygu dolu anlar yaşadı.

Serginin açılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Korkmaz, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Gazze'deki katliamına karşı dünyada sesini en çok yükselten dünya lideridir. Yürüttüğü etkin diplomasi sayesinde Türkiye, kalıcı barışın sağlanması, insani yardımların ulaşması ve mazlumun sesi olunması noktasında kilit rol oynamıştır." dedi.

Belediye başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu ise tüm dünyanın gözü önünde çocuk kadın yaşlı demeden bir katliam yapıldığına dikkati çekti.