Sivas\'ta Fındık İşçileri Minibüs Kazasında Hayatını Kaybetti

VALİ ŞİMŞEK: 4 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ

Sivas'ın Suşehri ilçesinde fındık işçilerini taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandığı kazada aracın altında bir işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi. İşçinin cenazesi merdiven kullanılarak uçurumdan çıkarıldı.

Kazanın ardından Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, yaralıları tedavi gördükleri Numune Hastanesi'nde ziyaret etti. Yaralılara geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Şimşek, daha sonra ise basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Vali Şimşek, "Maalesef bu sabaha karşı ilimiz sınırları içerisinde iki trafik kazası meydana geldi. İlki Suşehri ilçesi Geminbeli civarında olan kazada Şanlıurfa'dan Ordu'ya fındık işçilerini taşıyan bir minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu oluşan bir kazaydı, kazanın hemen akabinde tüm ekiplerimiz AFAD, trafik, ambulans ve tüm ekiplerimiz olay yerine intikal etti. Yaralılar gerek kara ambulansı gerekse hava ambulanslarımızla çevredeki hastanelere intikal ettirildi. Yaralıların tedavileri bu hastanelerde devam ediyor. Biz de şu anda Numune Hastanesindeyiz. Suşehri Geminbeli'nde yapmış olduğu tek taraflı kazada son durum; maalesef burada 4 vatandaşımız hayatını kaybetti. 3'ü ağır olmak üzere 17 vatandaşımız da yaralı durumda. Tedavileri hem Numune Hastanemizde hem de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde devam ediyor. Diğer kazamızda Zara Tödürge gölü saat 06.00 civarında meydana geldi. Bu kazada da 8 vatandaşımız hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı. Tedavileri Numune Hastanemizde devam ediyor. Ben yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum hayatını kaybeden vatandaşlarımıza da Allahtan rahmet diliyorum" dedi.

Arife Defne DOĞAN/SİVAS,