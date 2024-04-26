Sivas\'ta görme engelli kişi üçüncü kattan düşerek hayatını kaybetti

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??????? Sivas'ta üçüncü katından düşen görme engelli kişi olay yerinde yaşamını yitirdi.

Alibaba Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde bir apartmanın bahçe kısmında yerde hareketsiz yatan kişiyi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis'e bildirdi.

Olayın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, beton zeminde hareketsiz yatan kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Eşi A.G. ile yaşayan 85 yaşındaki İ.G'nin balkondan aşağıya düştüğü ve görme engelli olduğu öğrenildi.