Sivas'ın Hafik ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
M.K. (40) idaresindeki 33 ZR 838 plakalı hafif ticari araç, Sivas- Erzincan kara yolu Yarhisar köyü yakınlarında tarlaya devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki İ.K. (72) ve G.K. (66) yaralandı.
Hafik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan G.K. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Sivas'ta hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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