Sivas\'ın Akıncılar ilçesinde hafif ticari araç devrildi, 3 kişi yaralandı

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
C.Y. (45) yönetimindeki 09 ADV 427 plakalı hafif ticari araç, Sivas Erzincan D-100 kara yolu Sevindik köyü yakınlarında devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan D.Y. (13) ve E.Y. (10) yaralandı. Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı.
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