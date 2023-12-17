Sivas\'ta hasretle beklenen kar yağışı başladı

- Sivaslıların hasretle beklediği kar kente giriş yaptı

SİVAS - Türkiye'nin en soğuk illerinden birisi olan Sivas'ta hava sıcaklığı 1 dereceye düştü, kente lapa lapa kar yağdı.

Sivaslıların uzun süredir hasretle beklediği kar yağışı kent merkezinde etkili oldu. Hava sıcaklığının 1 dereceye düştüğü Sivas'ta öğle saatlerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Kar, Tarihi Cumhuriyet Meydanı'nda kartpostallık görüntüler oluşmasına neden oldu. Bazı vatandaşlar yürümekte güçlük çekerken bazı vatandaşlar ise kar yağışında fotoğraf çekinerek anı ölümsüzleştirdi.

Kar yağışını hasretle beklediklerini ifade eden vatandaşlar, yoğun kar yağışı nedeniyle mutlu olduklarını ifade ettiler. Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre kar yağışının ilerleyen saatlerde etkisini kaybetmesi beklenirken hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.