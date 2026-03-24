Sivas'ta Heyelan Köylüleri Endişelendirdi
Sivas'ta Heyelan Köylüleri Endişelendirdi

24.03.2026 13:59
Başıbüyük köyünde meydana gelen heyelan, bağlantı yolunda çatlaklar oluşturdu. AFAD devrede.

SİVAS'ta merkeze bağlı Başıbüyük köyünde arazide meydana gelen heyelan ve yolda oluşan çatlaklar, köylüleri tedirgin etti.

Olay, kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Başıbüyük köyü Yenipınar mevkisinde meydana geldi. Eriyen kar ve son günlerde etkili olan yağışların ardından bölgede heyelan yaşandı. Yaklaşık 5 dönümlük bir alanda olan heyelan nedeniyle Başıbüyük köyü ile Çukurbelen bağlantı yolunda derin ve geniş çatlaklar oluştu. Durumu fark eden köylüler, AFAD ve İl Özel İdare ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen ekipler, güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı. Yol, tedbir amaçlı ulaşıma kapatıldı. AFAD ekipleri, vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı.

'YAKLAŞIK 10 METRE KAYMA VAR'

Köy muhtarı Rıza Akpolat, çatlakların her geçen gün büyüdüğünü belirterek, endişe duyduklarını söyledi, Akpolat, "Yolda heyelan oldu ve tehlike arz ediyor. Yetkililer geldi baktı. Gereğini yapacaklar. Yaklaşık 10 metre kayma var. Zaten aşağısı da çukur, toprak oraya gitmiş bir heyelan olmuş. Köylüler tarafından fark edildi. Bana bilgi verdiler. Ben de yetkililere haber verdim. AFAD ve jandarmadan gelip gerekli incelemelerini yaptılar. Yolumuz tekrardan yapılacak. Daha önce böyle bir olay yaşamamıştık" dedi.

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-Uğur YİĞİT/SİVAS,

Kaynak: DHA

Yerel Yönetim, Güvenlik, Güncel, Sivas, AFAD, Son Dakika

İBB davasında sekizinci gün Bu kez soruları İmamoğlu sordu, Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Sukas yanıtladı İBB davasında sekizinci gün! Bu kez soruları İmamoğlu sordu, Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Sukas yanıtladı
Denize sıfır stadyum Milli maçla açılacak Denize sıfır stadyum! Milli maçla açılacak
Trump: Mücteba Hamaney’in ölmesini istemem, İran’la biz de anlaşmak istiyoruz Trump: Mücteba Hamaney'in ölmesini istemem, İran'la biz de anlaşmak istiyoruz
Fenerbahçe’ye yıldız yağacak Yeni transfer listesi belli oldu Fenerbahçe'ye yıldız yağacak! Yeni transfer listesi belli oldu
“Telefon tutucu ve araç kokusu yasaklanıyor“ iddiasına en net yanıt "Telefon tutucu ve araç kokusu yasaklanıyor" iddiasına en net yanıt
İran’ın füzenin üstüne koyduğu fotoğraf Trump’ı sinirlendirecek İran'ın füzenin üstüne koyduğu fotoğraf Trump'ı sinirlendirecek

14:15
Fenerbahçe’de Divan Kurulu Toplantısı ertelendi
Fenerbahçe'de Divan Kurulu Toplantısı ertelendi
14:01
Emine Ülker Tarhan 12 yıl sonra CHP’ye döndü
Emine Ülker Tarhan 12 yıl sonra CHP'ye döndü
14:00
Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay şehit oldu
Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay şehit oldu
13:39
Alaattin Kadayıfçıoğlu neredeyse damadı oluyordu Hakan Ural’dan imalı sözler
Alaattin Kadayıfçıoğlu neredeyse damadı oluyordu! Hakan Ural'dan imalı sözler
13:01
İşte İsrail’in kabusu olan o füze: Demir Kubbe’yi delip geçti
İşte İsrail'in kabusu olan o füze: Demir Kubbe'yi delip geçti
12:37
Kuyumcularda altın kalmadı Dükkanın camına asılan yazı bomba
Kuyumcularda altın kalmadı! Dükkanın camına asılan yazı bomba
