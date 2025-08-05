Sivas\'ta İki Trafik Kazasında 4 Yaralı

SİVAS'ta meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

İlk kaza saat 21.30 sıralarında Sivas- Kayseri karayolu Karagömlek köyü yakınlarında meydana geldi. Erkan Kılıçaslan yönetimindeki 58 TK 077 plakalı traktör, Emin Bulut yönetimindeki 60 AAE 193 plakalı TIR'la çarpıştı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada traktör sürücü ile birlikte yanında yolcu olarak bulunan Bilal Kılıçaslan yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan traktör sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. TIR şoförü ise kazayı yara almadan atlattı.

Diğer kaza ise aynı saatlerde Sivas- Kayseri karayolu Keçili köyü yakınlarında meydana geldi. Sivas istikametine gitmekte olan Murat Çam yönetimindeki 58 AGA 493 plakalı kamyonet, Memduh Aslan yönetimindeki 41 ABN 733 plakalı otomobille kavşakta çarpıştı. İhbarla kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada iki araç sürücüsü de yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Numune Hastanesi ile Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan otomobil sürücüsü Memduh Aslan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.